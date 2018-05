Komitee für Kirchenorgel in Himmelberg wurde gegründet. 39.000 Euro müssen aufgetrieben werden. Zwischen Herbst und Mai soll sie in der Steiermark restauriert werden.

Reinhold Rauter, Erhard Rauter und Maximilian Senk (von links) © Manfred Schusser

"Der gute Ton macht die Musik/Freud’ und Dank schwingen zurück/Die Harmonie erfreut das Herz/Und lenkt die Seele himmelwärts“ – so beginnt das Gedicht von Himmelberg Pfarrer Reinhold Berger. Es geht darin um die Orgel, genauer gesagt um jene Orgel in der Kirche seiner Pfarrgemeinde in Himmelberg. Diese wurde im Jahr 1923 erbaut und im selben Jahr eingeweiht. Jetzt, fast 100 Jahre später, nagt der Zahn der Zeit an ihr.

