Raus in den Liegestuhl, trotz einiger Wolken wird das Wetter am Samstag meistens schön bleiben © Fotolia/Kamender

Schwacher Hochdruckeinfluss beschert uns am Samstag zumeist recht freundliches Wetter. Vor allem bis über Mittag scheint die Sonne zumeist sogar länger vom Himmel. 22 bis 26 Grad sind möglich. Nachmittags entwickeln sich dann über einigen Berggipfeln in paar Quellwolken, die vereinzelt größer werden dürften. Daher sind später am Tag auch wieder einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich.