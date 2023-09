Gerhard Hellwig von der "Generation plus Kärnten", dem Seniorenverband der Grünen, zieht am 21. September ein wenig in das Feldkirchner Rathaus ein. Jeden dritten Donnerstag im Monat wird eine Anlaufstelle für Bürgerinnen ab 50 Jahren geöffnet, und zwar im Leseraum der Bibliothek im Stadtamt. Das erste Mal am 21. September. Danach am 19. Oktober, 16. November und 21. Dezember. "Als Seniorenverband wollen wir von der 'Generation plus' für Lebensfragen da sein", sagt er über das neue Service. Aber auch soziale Anfragen, die das Leben von Bürgerinnen und Bürgern ab 50 Jahren betreffen, werden entgegengenommen - und politische natürlich ebenso.