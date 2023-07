Mit Argusaugen, wie es der Gründungsobmann der Kärntner Holzstraße und Erfinder des Holzstraßenkirchtages Günter Sonnleitner beschreibt, wurde man bei der Abhaltung des ersten Kirchtages 1995 in Gnesau beobachtet. Sonnleitner und sein Team ließen sich nicht von ihren Plänen abbringen und das Fest ging über die Bühne. Mit Erfolg. "Wir hatten damals doppelt so viele Gäste wie Gnesau Einwohner hat", sagt Sonnleitner. Und der Holzstraßenkirchtag wurde zur Fixeinrichtung in den Mitgliedsgemeinden. Mittlerweile arbeitet man an der 27. Auflage, diese geht am Sonntag in Feldkirchen über die Bühne.