Der „Verein Gerade“ veranstaltet im Auftrag des Landes Kärnten E-Bike-Kurse für Senioren. Am Samstag findet ein Kurs in Feldkirchen statt.

© Alexander Rochau

Wer einmal mit einem E-Bike gefahren ist, möchte es nicht mehr missen. Durch die Tretunterstützung bis 25 Stundenkilometern wird der Bewegungsraum vergrößert und das Überwinden von Steigungen erleichtert. Ältere Menschen bleiben durch die Nutzung von E-Bikes mobil und können weitere Radtouren unternehmen. Was so leicht und gut klingt, kann dennoch schwierig und gefährlich werden. E-Bikes sind schwerer und schneller als normale Fahrräder, damit erfordert es ein etwas anderes Fahrverhalten. 47 Prozent aller E-Bike-Unfälle in Österreich betreffen ältere Personen. Das Land Kärnten bietet daher speziell für diese Generation Kurse zum Üben und Testen an. Bereits am Samstag können sich ältere Personen im Bundeschulzentrum in Feldkirchen darüber informieren.



Fahrtraining. Samstag, 28. 9, Bundesschulzentrum Feldkirchen, 9 bis 12 Uhr. Tel. 0676-635 82 74