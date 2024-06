Das Campingbad Ossiacher See startet mit einem besonderen Zuckerl für Gäste in die heurige Badesaison. Der Eintritt ist bis zum 20. Juni frei. Der Grund sind Modernisierungsarbeiten, die den Betrieb derzeit einschränken. Unter anderem werden ein zeitgemäßer Gastronomiebereich und ein neues Geschäft am bisherigen Standort errichtet.