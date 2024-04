Die Einsatzstelle Feldkirchen der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) blickt auf etliche Erfolge zurück, hat viel Neues geschaffen und sich immer weiterentwickelt. Alleine im vergangenen Jahr wurden von den Einsatzkräften 3500 Stunden aufgebracht. Einen wichtigen Beitrag zu alledem leistete und leistet Ernst Zaiser. 1973 war er bereits bei der Gründung am Maltschacher See dabei, wenige Jahre später wurde er zum Einsatzleiter und kann mittlerweile auf mehr als 45 Jahre in dieser Position zurückblicken.