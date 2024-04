Für Martin Maierbrugger war das Dorfleben immer wichtig. Er engagierte sich in mehreren Vereinen und unterstützte, wo er nur konnte. „Er war ein Vorzeigemitglied in unserer Kapelle. Immer, wenn man was brauchte, rief man ihn an und er kam. Egal was es war“, erzählt Johannes Dörfler, der Obmann der Trachtenkapelle Ebene Reichenau, in tiefer Betroffenheit.