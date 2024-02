Er ist ein heißes Nachwuchs-Eisen im ÖSV-Skisprung-Team: Maximilian Ortner springt zurzeit im Continental Cup, dem Unterbau zum Weltcup, und konnte im Februar seine ersten Springen in dieser Klasse gewinnen, in Brotterode (GER) und Lillehammer (NOR). „Die Form stimmt grundsätzlich, ich bin sehr zufrieden mit meinen Sprüngen“, resümiert der 21-jährige Feldkirchner.