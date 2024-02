„Gutes Gedächtnis – Merken statt Googeln“ – das ist der Titel des Benefizvortrages, zu dem der Rotary Club Feldkirchen-Ossiacher See in der kommenden Woche, Freitag, 8. März, einlädt. Vortragende ist Luise Maria Sommer, sie ist zweifache österreichische Gedächtnismeisterin und kann auch einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde aufweisen. Von den Gedächtnisweltmeisterschaften in Singapur 2016 kehrte sie als „Senior World Memory Champion“ zurück.