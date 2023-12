Mit stimmigen Weisen bereitete am Wochenende die Singgemeinschaft St. Urban die Zuhörer beim Adventsingen in der Pfarrkirche auf das bevorstehende Weihnachtsfest vor. Geleitet wurde der Chor vom langjährigen Chorleiter Franz Petschnig. Es sollte jedoch das letzte Mal sein, dass er gemeinsam mit seinen Sängern die Stimme erhob: Petschnig ist am Mittwoch, im 76. Lebensjahr, plötzlich und unerwartet verstorben.

Petschnig bei seinem letzten Auftritt in der Pfarrkirche St. Urban © Josef Bodner

„Franz Petschnig war als Chorleiter sehr geduldig. Und er hat in jedes Lied, das er mit dem Chor einstudierte, seine ganz persönliche Note gelegt“, sagt Ulrike Wipperfürth. Die Obfrau der Singgemeinschaft hat 27 Jahre lang an der Seite von Petschnig gesungen. Der Verstorbene, der auch selber viele Lieder geschrieben hat, hatte im Laufe seines musikalischen Lebens viele Stationen, unter anderem war der pensionierte Volksschuldirektor beim Lehrerquintett, beim Herzogquintett oder beim Madrigalchor aktiv. „Und er hat erst heuer sein 50-Jahr-Jubiläum als Chorleiter der Singgemeinschaft St. Urban gesungen“, sagt Wipperfürth.

Gemeinsam für den Verstorbenen gebetet wird am Donnerstag, 28. Dezember, um 18 Uhr in der Aufbahrungshalle St. Urban. Die Verabschiedung findet am Freitag, 29. Dezember, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Urban statt.