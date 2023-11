Der Straßburger Lukas Sadler wagte sich nach Wien, um an der ServusTV-Show „Quizmaster“ teilzunehmen. Dabei treten vier Herausforderer gegen den Quizmaster an, um ihn vom Thron zu stoßen. Bei jeder Ausgabe kann man bis zu 5000 Euro ergattern. Sadler hielt dem Druck stand und lieferte: Er bewies – zum ersten Mal vor TV-Kameras stehend – Allgemeinwissen in mehreren Kategorien und konnte den begehrten Quizmaster-Thron besteigen. Nun ist er es, der die Angriffe der Herausforderer abwehren muss.

Wie es für ihn weitergeht und wie lange er sich am heißen Stuhl halten kann, kann man am Montag, 27. November, um 19.35 Uhr auf ServusTV sehen. Die Show wird täglich um diese Zeit ausgestrahlt.