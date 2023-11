In der Pfarre Klein St. Veit hat man sich entschlossen, die sonntäglichen Predigten von Pfarrer Johannes Staudacher mitzufilmen und auf „YouTube“ zu stellen. Es ist wohl eine einzigartige Initiative im Bezirk, die sich der neu formierte Pfarrgemeinderat in Klein St. Veit bei einer seiner Sitzungen einfallen ließ, um, wie Obmann Alberto Schiavinato es formuliert, „etwas frischen Wind in die Pfarre zu bringen.“ Im Mittelpunkt der Initiative steht Johannes Staudacher, der nach Stationen in Welzenegg und Tanzenberg, nun bereits seit 18 Jahren Pfarrer von Klein St. Veit ist. „Wir sind von der Qualität und der Aktualität seiner Predigten so begeistert, dass wir sie auch jenen Menschen näher bringen wollen, die es sonntags nicht in unsere Kirche schaffen oder an einem anderen Ort leben“, erklärt Sciavinato. Also hat man sich entschlossen, die Messen mittels Kamera aufzuzeichnen und auf „YouTube“ zu stellen. Mittlerweile sind bereits 16 Predigten von Pfarrer Staudacher auf dem Kanal zu sehen und zu hören. Auch wenn dieser dem Ganzen anfangs etwas skeptisch gegenüberstand. „Ich bin ja mit diesem Medium nicht sehr vertraut“, sagt er. „Aber dann dachte ich mir, es ist auch noch zu früh für mich, um mich ganz zurückzunehmen. Man muss manchmal für ungewöhnliche Wege offen sein.“