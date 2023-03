Wenn ein Kärntner zu Besuch in der Hauptstadt des Fürstentums Liechtenstein ist, bleibt dieser unweigerlich schmunzelnd auf einem bestimmten Platz stehen. Nomen est omen kann man nur sagen beim Peter-Kaiser-Platz, der an den gleichnamigen Kärntner Landeshauptmann denken lässt. Der Platz befindet sich just im Regierungsviertel von Vaduz. Als Fortsetzung der Fußgängerzone verbindet dieser das Landtagsgebäude mit dem Regierungsgebäude.