Allergiker haben dieses Jahr schon die Nase voll. Auf ein relativ mildes Pollenjahr 2021 folgt heuer ein sehr belastendes Jahr - egal ob Hasel und Erle im Februar oder die Esche und Birke im Frühjahr. Alle Rekorde brechen soll heuer aber die Blüte von Beifuß und Ragweed (Ambrosia artemisiifolia), so Uwe E. Berger, Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes. Während die Beifußblüte am Wochenende ihren Höhepunkt erreichen soll, stehe Ragweed derzeit am Beginn der Blüte - was ein extrem früher Zeitpunkt sei, sagt der Experte.