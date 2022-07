In den baltischen Staaten werden bis zu 95 Prozent der kommunalen Amtsgeschäfte digital abgewickelt. Die Staatsbürger brauchen also kein Amt mehr aufzusuchen, um Behördenwege zu erledigen. Auch in Kärnten wird eine Quote angestrebt. Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ) hat am Donnerstag den Startschuss zum Sicherheitsausbau und zur Modernisierung des Kärntner Behördennetzwerkes gegeben.