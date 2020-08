In der Nacht auf Sonntag kam es in ganz Kärnten zu etwa 15 Unwettereinsätzen. Kleinere Überschwemmungen und verlegte Straßen wurden gemeldet.

Die FF Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) rückte ebenfalls zu einem Unwettereinsatz aus. © FF Ebenthal

Etwa zehn bis 15 Unwettereinsätze gab es in der Nacht auf Sonntag in Kärnten, wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) bestätigt. Im ganzen Bundesland sei es zu kleineren Zwischenfällen gekommen - so etwa im Raum Klagenfurt, in Völkermarkt und in Hermagor. "Es kam vereinzelt zu Überschwemmungen auch umgestürzte Bäume, die Straßen versperrten, wurden gemeldet", heißt es von der LAWZ.