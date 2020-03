In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Italiener haben es vorgemacht, die Kärntner zogen nach. In den sozialen Medien wurde aufgerufen, um Punkt 18 Uhr mit den Instrumenten vom Fenster hinauszuspielen. Was gut geklappt hat ...

© Matakustix/KK

Nachdem in Rom angesichts des Coronavirus viele Italiener immer wieder an Fenstern und auf Balkonen gemeinsame Konzerte veranstaltet haben, haben auch österreichische Musiker via Sozialer Medien zu einem "Flashmob-Gig" am Sonntag aufgerufen.