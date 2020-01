Die Zahl der Neuerkrankungen mit weißem Hautkrebs hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Aktuell ist die ehemalige Sonnenanbeter-Generation betroffen.

Seit Wochen scheint in Kärnten die Sonne. Wirksamer Schutz ist auch im Winter wichtig. © stock.adobe.com

Die Haut vergisst nie, sie merkt sich jeden Sonnenbrand. In Kärnten ist aktuell eine steigende Zahl von Patienten zu verzeichnen, die am sogenannten weißen Hautkrebs erkrankt sind. Betroffen sind primär Menschen ab 40 Jahren, die Rede ist von der „Generation Sunburner“. Damit sind Personen gemeint, die sich einst in ihrer Kindheit nahezu ungeschützt der Sonne ausgesetzt haben. Hinzu gesellen sich Berufsgruppen, die vorwiegend im Freien arbeiten, aber auch andere „Risikoberufe“ wie beispielsweise Fernfahrer.