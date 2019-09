Kleine Zeitung +

Jaguar und Audi Gestohlene Autos übers Internet verkauft: 27 Monate Haft

Unter falschem Namen bot ein Neapolitaner via Internet teure Autos in Österreich günstig zum Verkauf an, darunter einen Jaguar und einen Audi Q5. Für den Prozess in Klagenfurt wurde er von der italienischen Justiz nach Österreich ausgeliefert.