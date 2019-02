Facebook

Auch Hofer und Strache waren bereits Zielscheibe des SPÖ-Personalvertreters © APA/Hochmuth

Seit Wochen macht Kärntens SPÖ-Chef Peter Kaiser gegen Hasspostings im Internet mobil. Am Freitag musste er in der eigenen Partei Überzeugungsarbeit leisten. Der rote Personalvertreter Hannes Köberl hat via Facebook-Posting Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als „Nobelhure der Neonazi“ bezeichnet.

Nach einer „Schrecksekunde“ von vier Stunden und heftigen ablehnenden Reaktionen löschte Köberl sein Posting und ließ eine Entschuldigung folgen: „Mein Posting war ein Fehler in der Emotion. Es tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich öffentlich und in aller Form von dieser beleidigenden Wortwahl“, schrieb der Mitarbeiter der Landesregierung.

Roter Wiederholungstäter

Nicht der erste „Fehler“ Köberls. Der rote Personalvertreter teilt seit langer Zeit auf Facebook ordentlich aus. Oft auch unter der Gürtellinie. So meinte er über Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) „Trottel bleibt Trottel“ und befand dass, sich Verkehrsminister Norbert Hofer "bei seinem Absturz den Schädel beschädigt haben dürfte“. Besonders geschmacklos: Hofer erlitt 2003 bei einem Paragleiter-Absturz schwere Wirbelsäulenverletzungen.

"Türkise Hure"

Und im Zusammenhang mit dem Verhalten von ÖVP und FPÖ im BVT-Ausschuss meinte Köberl in Richtung Volkspartei: "Ja was denn sonst? Die türkise Hure ist für alles zu haben."

Ob es für Köberl, er ist auch Mitglied der Zentralpersonalvertretung (ZPV), Konsequenzen geben wird, ist trotz dessen fragwürdiger Facebook-Postings offen. Man werde das in einer Sitzung im März entschieden, so ZPV-Obmann Gernot Nischelwitzer: „Wir sind dafür bekannt, scharfe Kritik zu äußern, aber sicher nicht dafür, uns in der Wortwahl derart zu vergreifen.“

"Köberl muss sofort gehen"

Für Gerhard Köfer (Team Kärnten) ist klar: „Wenn Köberl einen Funken Anstand hat, tritt er sofort zurück.“ Für ÖVP-Landesparteisekretär Sebastian Schuschnig ist Köberl ebenfalls rücktrittsreif: „Als Personalvertrerer des Landes hat man ein öffentliches Amt inne. Als Personalreferent würde ich Köberl den Rücktritt nahelegen.“

Ob Köberl zurücktreten soll, müssten die zuständigen Gremien entscheiden, so Kaiser, aber: „Diese Aussagen über den höchsten Vertreter der Bundesregierung sind unwürdig und auf das Schärfste zu verurteilen.“

