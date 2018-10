Facebook

In der Nacht auf Samstag drangen unbekannte Täter in eine Apotheke in der Gemeinde Friesach, Bezirk St. Veit an der Glan, ein. Aus einer unversperrten Kassenlade wurden mehrere hundert Euro Bargeld und aus der Kosmetikabteilung hochpreisige Kosmetikartikel im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Arzneimittel wurden keine gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro.