Bischof Alois Schwarz © APA/Eggenberger

Zehn Tage vor seinem Abschieds-Gottesdienst in Klagenfurt und zweieinhalb Wochen vor seiner Amtseinführung am 1. Juli in St. Pölten ist der scheidende Kärntner und designierte Niederösterreichische Diözesanbischof Alois Schwarz mit einer gleichermaßen umfassenden wie kritischen Berichterstattung des Nachrichtenmagazin „News“ konfrontiert. Das widmet in der heute, Freitag erscheinenden Ausgabe die Titel-Story „Affären, Macht, Intrigen. Ein Bischof im Zwielicht“ dem gebürtigen Niederösterreicher. Auf mehreren Seiten wird detailiert auf die „persönliche Beziehung des Bischofs zu zwei Frauen“ hingewiesen, wobei Andrea E. wegen ihres Einflusses auf Schwarz als „Frau Bischöfin“ tituliert werde. Führungsstil, überraschende Kündigungen in Bistums-Betrieben und Leitungsfunktionen von Andrea E(nzinger) werden benannt, Betroffene und Kritiker teils anonym, teils namentlich zitiert.

