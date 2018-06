Kleine Zeitung +

Klagenfurt Unbekannter trat Seitenspiegel von Pkw ein

Schweren Sachschaden an fünf Fahrzeugen verursachte ein unbekannter Täter in der Nacht auf Donnerstag in Waidmannsdorf. Eine Frau hörte den Lärm und verständigte die Polizei.