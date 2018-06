Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Assistenzeinsatz an Grenze

Seit bereits 1000 Tagen versehen die Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres ihren Dienst an der Grenze zu Slowenien © Markus Dexl/LPD Kärnten

Am Donnerstag, dem 14. Juni 2018, versehen die Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres nun seit bereits 1000 Tagen ihren Dienst an der Grenze zu Slowenien. Seit 18. September 2015 stehen Soldaten, teilweise aus ganz Österreich, im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz und arbeiten 24 Stunden mit der Kärntner Polizei Schulter an Schulter im Grenzdienst zusammen.