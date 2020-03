Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Virus zwingt uns zu Verhaltensänderungen © (c) artegorov3@gmail

Es heißt, die Chinesen essen alles, was Beine hat und kein Tisch ist: Haustiere wie Esel, Hunde und Katzen, aber auch Wildtiere wie Affen, Krokodile, Schuppentiere und Tiger. Sie alle werden in China auf dem Markt verkauft - teilweise unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, und oft auch gleich vor Ort geschlachtet und zubereitet.



Das war 2003 vermutlich der Nährboden von SARS und jetzt jener von Corona. Wenn davor in China ein Virus aufgetreten ist, haben wir in Europa gesagt: traurig, aber betrifft uns nicht. Diese Zeiten sind vorbei. Der Berliner "Tagesspiegel" bezeichnet Corona als "Kollateralschaden der Globalisierung". Durch den regen wirtschaftlichen Austausch mit China kriegen wir nicht nur sämtlichen Billigramsch, sondern auch Corona vor die Haustür geliefert.