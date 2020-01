Facebook

Mit Liebe gesegnet © (c) velazquez - stock.adobe.com

Unter all den amerikanischen Weihnachtsliedern, die man seit Mitte November an jedem Ort zu jeder Zeit in jeder Lautstärke hört, sind mir die von Bing Crosby gesungenen immer noch die liebsten, weil sie nicht ganz so kitschig sind. Eines davon war mir bisher völlig unbekannt und ist mir besonders ins Ohr gegangen. Es ist vergleichsweise schlicht, nennt sich „The Littlest Angel“ und erzählt die im englischsprachigen Raum sehr berühmte gleichnamige Weihnachtsgeschichte von Charles Tazewell aus den 1940er-Jahren nach.