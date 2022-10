Autofahrern, die in Tarvis in einen Zug einsteigen, stellt der Bahnhof Boscoverde gratis Parkplätze zur Verfügung. Überdachung und Video-Überwachung sind ein echter Luxus, über den sich Pendler und Touristen freuen.

Einige der abgestellten Vehikel regen mittlerweile aber die Fantasie von Passanten und anderen Fahrgästen an. Es sind Dauerparker, deren Autos dort zum Teil seit Jahren stehen! Einige haben keine Nummerntafel mehr, andere schon. Viele Reifen sind luftleer, die Seitenspiegel fehlen. In den zentimeterdicken Staubschichten haben sich Spaßvögel verewigt. "Putzen hilft!", lautet etwa ein deutschsprachiger Kommentar auf einem roten VW Golf. Ein grünen Fiat mit italienischer Nummerntafel bietet mit einem halboffenen Seitenfenster sogar Einblicke ins Wageninnere.

Besonders spannend sind zwei "Neuzugänge": Bei einem handelt es sich um einen weißlichen Kia Pregio ohne Nummerntafel. Ihn ziert am Heck ein Pickerl mit der Aufschrift "Feuerwehr Landskron". In der Staubschicht auf einem silbernen Opel mit Wiener Kennzeichen steht "Bitte Waschen". Besonders interessant ist der "Eintrag" in der Staubschicht auf einem der Seitenfenster. Dort hat jemand das Datum "15/8/22" hinterlassen. In der Tat gilt das Kennzeichen seit Mitte Juli in Österreich als nicht mehr versichert. Mehr war bei heimischen Behörden nicht zu erfragen.

Unklar bleibt nicht nur der Hintergrund der abgestellten Fahrzeuge, sondern auch der Umstand, wann ihre Reise weitergeht. "Die Parkplätze sind im Besitz der Italienischen Bahn. Diese entscheidet, wann die Wagen zur Verschrottung gebracht werden", heißt es von der Tarviser Bahnhofpolizei, die täglich mehrmals an den Parkplätzen vorbeifährt.