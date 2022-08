Nicht nur das West-Nil-Virus bereitet in Friaul-Julisch Venetien gerade Sorgen. Am Donnerstag wurden auch die ersten beiden Fälle des Usutu-Virus in Friaul gemeldet. Einer der beiden Infizierten ist ein Blutspender aus Lignano, ein anderer ist aus Tricesimo bei Udine Nord, wie regionale Medien berichten. Beide haben keine Symptome. Auf den Infekt kam man im Zuge der Untersuchungen von Blutspenden, die wegen einer derzeit erhöhten Infektionsrate mit dem West-Nil-Virus in Friaul und im Veneto spezifisch gemacht werden.