Wo ist Ihnen zuletzt das schöne Wort „mäandern“ untergekommen? Ich habe es im Buch „An smaragdgrünen Flüssen“ von Werner Freudenberger entdeckt, der darin mit viel Charme und Wissen unter anderem beschreibt, wie der Fluss Livenza durch das oberitalienische Polcenigo „mäandert“. Mittlerweile habe ich mir davon selbst ein Bild gemacht und schwöre: Besser als mein geschätzter Autorenkollege und großes Vorbild kann man es nicht formulieren. Und sollten Sie beim „Mäandern“ demnächst an einer Buchhandlung vorbeikommen: Werner Freudenberger hat sein „Am Tagliamento“ überarbeitet und aktualisiert. Es gibt keine bessere Anleitung für Entdeckungsreisen entlang dieses facettenreichen Flusses zwischen Bergen und Meer. Mäandern vom Feinsten!

"Tutto Gas" in Split: Anrainer sind verzweifelt

Die zweitgrößte Stadt Kroatiens leidet unter exzessiven Feierwütigen. Trotz hoher Strafen für ungebührliches Verhalten kommt es fast jede Nacht zu Ausschreitungen von Jugendlichen – alles in der historischen und denkmalgeschützten Altstadt.

👉 Mit hohen Strafen will man das Problem in den Griff bekommen

Der wichtigste Tag des Jahres in Grado

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt in der Kleinen Zeitung regelmäßig über den Alltag seiner Wahlheimat Grado. Diesmal geht es um Muschelpiraten, einen toten Delfin und durchfeierte Nächte.

👉 Post aus Grado

Das beste Hotel der Welt steht in Italien

Man nehme mehr als 300 Reiseführer, Rankings, Medien und Kundenbewertungen, jage sie durch einen speziellen Algorithmus – und am Ende kommt ein Ranking der 1000 besten Hotels der Welt heraus. Gratulation!

👉 Dieses Fünf-Sterne-Haus ist der klare Sieger

Liegt Alexander der Große im Markusdom?

Kurios, aber möglich: Stammen die in Venedig verehrten Reliquien des Evangelisten Markus in Wahrheit von Alexander dem Großen? Ein italienischer Historiker und Romanautor lässt in einem Buch mit dieser Theorie aufhorchen.

👉 Alexander begegnet man in Venedig an mehreren Stellen

© IMAGO/imagebroker

Die Wiege der Lipizzaner

Im über 440 Jahre alten Gestüt Lipica in Slowenien kommen Pferdefreunde den edlen weißen Rössern ganz nah und können sich sogar in den Sattel schwingen. Ein schickes Hotel, einen Spitzenkoch, einen Golfplatz und Monarchie-Nostalgie gibt’s obendrauf.

👉 Zu Besuch im idyllischen Gestüt

© Kobilarna Lipica/Mitja Bozic

Begegnung mit einem Gespenst

Nach drei Jahren Restaurierung öffnet die Burg in Gorizia mit ihren wertvollen Einrichtungen und Kunstschätzen wieder ihre Pforten. Die "Dama Bianca", der Geist der grausamen Gräfin Caterina, treibt in der Festung ihr Unwesen.

👉 Bis Sonntag ist der Eintritt frei

©

Weiteres Lokal in Kroatien bekommt einen Stern

In der neuen Ausgabe des „Guide Michelin“ findet sich auf der Liste der Lokale, die 2023 mit einem Stern ausgezeichnet wurden, ein Neuzugang: das Restaurant "Korak" mit angeschlossenem Weingut in Jastrebarski.

👉 Alle ausgezeichneten Restaurants

Zu heiß? Dann ab ins ewige slowenische Eis!

Die höchstgelegene Höhle Sloweniens gleicht einer unterirdischen Kathedrale. Erst 1981 wurde die 1300 Meter lange Snežna jama entdeckt, in der man auch im Hochsommer bei winterlichen null Grad Celsius auf Entdeckungstour in Eis, Schnee und Fels geht.

👉 Winterjacke und Haube nicht vergessen