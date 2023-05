Der Kartenverkauf für einen Platz in der Luscharibahn am Renntag des Giro d' Italia startete am Dienstag um 9.30 Uhr. Insgesamt legt der Tourismusverband Friaul-Julisch Venetien "PromoTurismoFVG" 3000 Karten auf. „Die ersten 1000 Stück waren nach einer halben Stunde weg“, heißt es aus der Pressestelle des Tourismusverbandes.

Kaufen kann man die Karten - so lange der Vorrat reicht - über das vom Tourismusverband betriebene Internetportal https://fvg.axess.shop zum Preis von 22 Euro. Zusätzlich kann man für drei Euro einen Parkplatz bei der Talstation in Tarvis reservieren. Insgesamt stehen dort 1000 Parkplätze zur Verfügung.

Die Abfahrt von der Bergstation ist auch am Renntag, am 27. Mai ganztägig möglich. Die Auffahrt aber muss laut Zeitplan gebucht werden. Zur Auswahl standen um 15 Uhr am Dienstag nur noch der Slot für Frühfahrer von 8.30 bis 9.30 Uhr. Die Bergfahrtszeiten von 9.30 bis 12.30 Uhr waren am Nachmittag bereits ausgebucht.

Allen anderen, die nicht zum Kaufen kommen, bleibt der Fußweg auf den Berg oder einer der Übertragungsschirme im Tal. Wer zu Fuß hinauf und hinunter will, kann ausnahmslos die Wege der Piste "A" sowie den Pilgerweg nehmen. Privatpersonen dürfen kein Fahrrad benutzen!

Über Großbildschirme kann man das Rennen in Tarvis, bei der Talstation der Luschari-Bahn und auch am Berg oben sowie im Zentrum von Malborghetto-Valbruna verfolgen. Entlang der Route des Bewerbs sind die Plätze für Zuseher begrenzt. Es gibt einen Platz drei Kilometer vom Gipfel kommend und drei Kilometer entlang der Route im Saiseratal. Das oberste Stück der Etappe ist nicht für Zuseher vor Ort freigeben.

Mehr Informationen über Sperrzonen, Umleitungen, Shuttle-Busse und die Parkplatz-Situation am Radrenntag gibt es im Internet unter https://tarvisio.comune.digital/speciale-giro-ditalia