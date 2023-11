Morgen, Freitag, soll jener Mann, der seine Ex-Freundin in Friaul-Julisch Venetien ermordet haben soll, wieder in seiner Heimat Italien ankommen. Der Fall der aus dem Veneto stammenden Studentin, die von ihrem Ex-Freund vor einigen Tagen erstochen worden sein soll, weil sie die Beziehung mit ihm beenden wollte, sorgte international für Schlagzeilen. Tagelang wurde nach den Vermissten gesucht. Da das Auto in Italien nahe der Grenze zu Osttirol und Oberkärnten aus den von Überwachungskameras erfassten Bereichen verschwand, ging man davon aus, dass er nach Österreich geflohen war.