Imposant erhebt sich das Castello del Catajo am Damm des Battaglia Kanals, an einer Straße, die von Padua nach Battaglia Terme führt, inmitten der Euganeischen Hügel. Der 30.000-Quadratmeter-Prachtbau mit 350 Zimmern liegt eingebettet in 400.000 Quadratmeter Gärten. Und die Anlage wird zusehends schöner. Dafür sorgt der Unternehmer Sergio Cervellin. Als er vor fast einem Jahrzehnt die Straße entlangfuhr, fiel ihm das zu einem tristen, grauen Gebäude heruntergekommene, einstige Lustschloss ins Auge. Tags darauf entdeckte er, dass es zur Versteigerung ausgeschrieben war und erwarb die Anlage um kolportierte drei Millionen Euro.