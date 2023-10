Um die Kärntner Kandidaten für die Europa-Wahlen im Jahr 2024 zu wählen, lud die SPÖ Kärnten am Samstag zu einem "kleinen Parteitag" im Lakeside in Klagenfurt ein. Bei der geheimen Wahl landete eine Frau an erster Stelle: Bundesrats-Obfrau Claudia Arpa aus Frantschach. Den zweiten Platz nimmt der EDV-Experte Andreas Preiml aus Wolfsberg ein und auf dem dritten Platz landete Sabrina Winter, Gemeinde-Amtsleiterin in St. Margareten im Rosental.