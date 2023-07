Mitte Juni mussten die Nockis alle Konzerte absagen. Auf anraten seiner Ärzte legte Sänger Friedl Würcher aus gesundheitlichen Gründen eine Pause ein. Am Freitag feierte die Schlagerband ihre Rückkehr auf die Bühne. Am Faaker See waren hunderte begeisterte Fans mit dabei. Der 64-jährige Sänger zeigte an diesem Abend, dass er wieder vollkommen fit ist.