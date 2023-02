Dünne weiße Schneebänder inmitten brauner, bisweilen grüner Berghänge im Dezember. Von weißen Weihnachten war mancherorts auch in höheren Lagen in diesem Winter keine Spur. Es waren triste Bilder, die Österreichs Wintertourismus in die Welt trug. Zumindest die ergiebigen Schneefälle zu Jahresanfang 2023 verwandelten besonders Skigebiete in Kärnten wieder in eine Winterlandschaft.