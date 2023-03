Im letzten Jahr bestätigte Kärntens Wolfsbeauftragter und Wildbiologe Roman Kirnbauer 398 Nutztierrisse durch den Wolf. Die genetischen Proben wurden vom Labor des Forschungsinstitutes für Wildtierkunde und Ökologie (Fiwi) der Veterinärmedizinischen Universität Wien analysiert. Habe man 2009 in Österreich nur einzelne Individuen - "deutlich unter zehn" - gesichtet, so habe man bis Dezember 2022 durch das "unvollständige" Monitoring-System 54 Individuen in Österreich erfasst, sagt Fiwi-Wolfsexperte Aldin Selimovic. "Tatsächlich sind es sicher mehr." 30 genetische Nachweise hab man 2022 allein in Kärnten gezählt, erläutert Kirnbauer.