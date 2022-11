Viermal pro Sekunde wird in Österreich das Rotlicht missachtet. Zu diesem Ergebnis ist das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) in einer Befragung gekommen. In Kärnten kommt es dadurch mittlerweile pro Jahr laut KFV, die sich auf Zahlen der Statistik Austria bezieht, im Schnitt der vergangenen fünf Jahre zu 28 Unfällen, das sind rund fünf Prozent aller Unfälle.