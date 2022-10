Einen Vorgeschmack auf die andere Welt, in der sie jetzt wahrscheinlich weilt, gab sie tausenden Menschen in ihren „Paradiesgärten“ in Klagenfurt-Wölfnitz, wo sie mit 2500 Prachtstauden-Sorten, darunter zahlreichen Taglilien, hunderten Pfingstrosen- und Iris-Sorten Österreichs größten Schaugarten begründet und dort viele Menschen glücklich gemacht hat: „Lilienkönigin“ Gerhild Mattuschka (89) entschlief vor einigen Tagen friedlich in ihrem Haus, von dessen Balkon sie täglich die von ihr geschaffene und von den Töchtern kultivierte Blütenpracht, die auch erworben werden kann, bewundert hatte.