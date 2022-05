Kärntner Kinder haben zum letzten Mal gegurgelt

Die Coronatest-Pflicht in den Schulen endet am Mittwoch, in Kärnten fanden Dienstagfrüh die vorerst letzten Tests statt. Rund 3,8 Millionen Tests wurden seit Schulbeginn an den Kärntner Schulen durchgeführt und ausgewertet.