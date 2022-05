Welche Bedeutung haben die Gormetfeste für den Tourismus in Kärnten?

CHRISTIAN KRESSE: Diese kulinarischen Initiativen sind das Ergebnis einer unglaublich steilen Entwicklung der Kärntner Küche in den letzten Jahren. Kärntner Köche von Hubert Wallner bis zu Hannes Müller oder Manuel Ressi haben sich auch in Verbindung mit Slow Food Kärnten international einen Namen erworben. Die Initiativen haben Persönlichkeiten und Newcomer ins Rampenlicht gebracht und wurden zu Vorzeigeprojekten. Durch die Pandemie ist die Relevanz des Themas Essen und Lebensmittel noch einmal massiv gestiegen.