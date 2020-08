Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GERD EGGENBERGER

Von der Bundesregierung verordnete Grenzkontrollen und coronabedingte Gesundheitschecks führten am Wochenende zu einem Chaos am Karawankentunnel – rund 15 Stunden Wartezeit inklusive. Angehalten wurden beim Nadelöhr nahe Villach 555 aus Slowenien kommende Pkw, dabei gab es Gesundheitskontrollen bei 1212 Personen, 36 mussten in Heimquarantäne. 27 von 1930 am Loiblpass kontrollierten Urlaubern mussten ebenfalls in die Absonderung. Am Grenzübergang auf der A2 zu Italien gab es ganze rund 2000 Kontrollen mit 24 verordneten Quarantänen.