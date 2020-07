"Rentiert sich nicht" Zahl der Tierkliniken geht in Kärnten zurück

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Tierarzt ist ein schwerer Beruf", meint Franz Schantl, Präsident der Tierärztekammer © Monika Wisniewska - Fotolia

In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Tierkliniken in Kärnten um mehr als die Hälfte reduziert. Waren es in den besten Zeiten acht, so sind es derzeit nur noch drei. „Sie haben den Status zurückgelegt, weil es sich nicht rentiert“, bringt es Franz Schantl, Präsident der Kärntner Tierärztekammer, auf den Punkt. Tierkliniken sind verpflichtet, 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein.