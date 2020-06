Nächste Woche gehen Kärntens Schüler in die Ferien. Bei der Endbewertung fließt das Homeschooling in die Mitarbeitsnote ein. Mit einem Fünfer im Zeugnis darf man jedenfalls aufsteigen.

© Jürgen Fuchs

Mit nächster Woche Freitag starten Kärntens Schüler in die diesjährigen Sommerferien. Bis kommenden Dienstag finden jetzt der Notenschluss und die Lehrerkonferenzen statt. Ab Mittwoch gibt es dann die Zeugnisse. „Weil nicht alle Schüler gleichzeitig in der Schule sind und für manche schon der Mittwoch in der abschließenden Schulwoche der letzte Tag ist“, erklärt Bildungsdirektor Robert Klinglmair.

Doch woraus setzen sich die heurigen Jahresnoten eigentlich genau zusammen? Klar ist, dass die Note des Semesterzeugnisses ja eingetragen ist. „Dann muss man auch als Lehrer abwägen, seine Schüler richtig einschätzen und bewerten. Es gibt schulische Leistungen bis 13. März, also dem letzten Schultag vor dem Lockdown. Dazu kommt, dass die Leistungen im Homeschooling zur Mitarbeitsnote zählen werden“, sagt Klinglmair.