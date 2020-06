Technik macht, was sie will

Ein Auto, das technisch alle Stücke spielt, hat sich der Kärntner Peter Ranacher im Vorjahr gekauft.

Ein Auto, das technisch alle Stücke spielt, hat sich der Kärntner Peter Ranacher im Vorjahr gekauft. Doch so recht will keine Freude bei ihm aufkommen. Denn das Fahrzeug, ein Peugeot 508 GT Line Blue HDi, macht förmlich, was es will. Sich von selbst öffnende Fensterscheiben, ein sich selbst abschaltender Massagesitz und Regenwasser, das beim Öffnen des Kofferraums ins Innere des Fahrzeugs rinnt sind nur ein kleiner Auszug aus einer langen Mängelliste.