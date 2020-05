Facebook

© KLZ/Weichselbraun

Wechselhaft wird das Wetter in dieser Woche. Am Montag herrscht am Vormittag noch eine hochnebelartige Bewölkung. "Es wird aber immer mehr auflockern und es wird recht sonnig", sagt Meteorologe Michael Tiefgraber von Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Am Dienstag wird es bewölkt, Schauer sind möglich.