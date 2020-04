Facebook

Wo sonst Autos fahren, sitzen jetzt immer öfter Vögel und suchen auf dem warmen Asphalt nach Insekten, wie dieser Buchfink © Aaron Seidl/Birdlife Kärnten

Die Bilder von glasklarem Wasser und Delfinen in den Kanälen von Venedig gehen um die Welt. Während das Coronavirus die Menschheit zu immer drastischeren Maßnahmen zwingt, scheinen die Ausgangsbeschränkungen der Natur gutzutun. Auch in Kärnten ist das spürbar. „Es gibt fast keine Straßenopfer von Reh, Hase, Fuchs, Dachs, Marder, Eichhörnchen und Igel. In den milden Nachtstunden werden nicht mehr zigtausende Insekten ihr Leben auf den Windschutzscheiben und Kühlergrill der Pkw lassen müssen“, berichtet Klaus Krainer, Geschäftsführer der Arge Naturschutz in Kärnten.