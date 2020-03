Am Samstag endet ein Winter der Extreme: Es war vor allem in Kärnten viel zu trocken und sehr sonnig. Dafür beginnt der Frühling winterlich. In der kommenden Woche könnte es schneien.

Sonnenanbeter hatten es in diesem Winter gut. Zumal auch die Temperatur mitspielte © KLZ/Markus Traussnig

Nur ein einziges Mal fiel in diesem Winter in Klagenfurt Schnee in nennenswerter Menge. „Zwölf Zentimeter waren es vom 13 auf 14. Dezember. Also auch nichts aufregendes“, sagt Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.