Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Hyalomma kann um ein Vielfaches größer werden als die heimische Zecke © VETMEDUNI VIENNA/APA/DUSCHER

Über 700 Metern Seehöhe gibt es keine Zecken mehr. So zumindest hat man es vor einigen Jahrzehnten noch in der Schule gelernt. Verlassen kann man sich auf diese Regel allerdings nicht mehr. „Der Klimawandel hat einiges verschoben. Zecken können mittlerweile in einer Höhe bis 2000 Meter überleben. Diese Veränderungen haben sich abgezeichnet“, sagt Biologe Christian Komposch vom ÖKO-Team am Institut für Tierökologie und Naturraumplanung.