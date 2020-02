Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Bahnhof Klagenfurt lief eine Diesellok eine halbe Stunde am Stand. Das sei manchmal aus betriebstechnischen Gründen nicht anders möglich, erklären die ÖBB. Umweltschutz nehme man sehr ernst © Wilfried Gebeneter

Gerade jetzt, da Klima- und Umweltschutz in aller Munde sind, sorgte eine am Stand laufende Diesellok am Bahnhof Klagenfurt für Verwunderung. "Der Zug lief durchgehend, obwohl er eine Aufenthaltszeit von einer halben Stunde hatte. Umweltfreundlich ist das nicht", kritisierte ein Fahrgast. Auf Nachfrage bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wird erklärt, dass das nicht üblich, aber manchmal aus bestimmten betriebstechnischen Gründen unumgänglich sei.